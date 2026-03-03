Частный сектор вблизи минской Серебрянки снесут до 2030 года

Из прилагаемой схемы следует, что туннель новой ветки пройдет, в том числе, в районе улицы Семенова. Из ряда открытых источников известно, что этот туннель протянется к площадке рядом с бывшим автовокзалом «Восточный» (теперь там центр технического творчества для детей). Здесь должна появиться станция «Серебрянка». В будущем она станет частью кольцевой линии.