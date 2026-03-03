Частный сектор вблизи минской Серебрянки снесут до 2030 года

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Строительство четвертой ветки метро начнется в минском районе Серебрянка, следует из официально опубликованного градостроительного проекта детального планирования Лошицкого парка и его окрестностей.
«Настоящим детальным планом устанавливаются этапы реализации проектных решений: первый этап реализации — до 2027 г.; расчетный срок реализации — до 2030 г.», — сказано в документе.
Из прилагаемой схемы следует, что туннель новой ветки пройдет, в том числе, в районе улицы Семенова. Из ряда открытых источников известно, что этот туннель протянется к площадке рядом с бывшим автовокзалом «Восточный» (теперь там центр технического творчества для детей). Здесь должна появиться станция «Серебрянка». В будущем она станет частью кольцевой линии.
Проектом также предусмотрено строительство трамвайной линии по проспекту Рокоссовского и продление трамвайного движения по Якубова до Малинина. Разворотное кольцо будет перенесено. Также улицу Якубова продлят до Тростенецкой.
Планируется снос частного сектора рядом с упомянутой улице Семенова, а также остатков бывшей деревни Шейпичи рядом с улицей Якубова. Здесь будет проведено озеленение. Планируется обустроить площадки для игр и отдыха, спортплощадки, беседки, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и другое.
В целом, по задумке проектировщиков, получится уникальный природно-ландшафтный комплекс — природный парк городского значения. Причем отдельные участки этой территории представляют научный интерес и являются природоохранными и научно-познавательными объектами.
«На территории парка расположены экологические тропы “Город птиц” и “Серебряный лог”, выявлены места обитания животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (большая выпь), места произрастания редких растительных сообществ, а также ценные природные объекты (болота), подлежащие сохранению и благоустройству», — напоминают разработчики.
То есть, часть местного природного комплекса решили не трогать. Предполагается благоустройство водной системы, создание мостиков через Свислочь.