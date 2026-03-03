Для 41 населенного пункта Нижнего Новгорода утвердили генпланы

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило генеральные планы и правила застройки для 41 населенного пункта, присоединенного к Нижнему Новгороду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Новые документы охватывают территории, ранее относившиеся к Кстовскому муниципальному округу, включая села Слободское, Толмачево, Чернышиха и ряд других деревень и поселков.