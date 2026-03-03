Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для 41 населенного пункта Нижнего Новгорода утвердили генпланы

Минград Нижегородской области определил правила застройки территорий, которые ранее входили в состав Кстовского округа.

Источник: Институт развития агломерации Нижегородской области

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило генеральные планы и правила застройки для 41 населенного пункта, присоединенного к Нижнему Новгороду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Новые документы охватывают территории, ранее относившиеся к Кстовскому муниципальному округу, включая села Слободское, Толмачево, Чернышиха и ряд других деревень и поселков.

Как отметила министр градостроительной деятельности Дарья Шунаева, утверждение документов дает жителям юридическую определенность и позволяет синхронизировать развитие новых территорий с городом. Это открывает возможность для легального строительства жилья, дорог и инженерных коммуникаций. Все границы зон будут внесены в ЕГРН, что исключит земельные споры при определении назначения участков.

Программа развития рассчитана на 20 лет. За этот период на указанных территориях планируется возвести социальную инфраструктуру: две школы, пять детских садов, четыре культурных центра, 21 спортивный объект и восемь фельдшерско-акушерских пунктов.

Ранее планы развития нижегородского метро показали на карте.