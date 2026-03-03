Москва
Власти услышали людей: социальную норму газа продлили до 15 марта по всей стране

Vaib.uz (новости Узбекистана. 3 марта). Похоже, голос населения всё-таки был услышан. Базовая социальная норма потребления природного газа в объёме 500 кубометров, установленная на отопительный сезон, продлена во всех регионах республики до 15 марта 2026 года.

Источник: Vaib.Uz

Напомним, ранее мы писали, что с 1 марта социальная норма должна была сократиться в пять раз — с 500 до 100 кубометров. Для жителей частных домов и новых многоэтажек с индивидуальными газовыми котлами это означало резкий рост расходов. Несмотря на календарную весну, ночами в регионах сохраняется холодная погода, и отопление по-прежнему необходимо.

В прошлом году власти продлевали действие повышенной нормы до апреля, поэтому люди рассчитывали на аналогичный шаг и в этом сезоне. Однако 1 марта наступило, и в Минэнерго дали понять, что продления не планируется.

После того как журналисты и пользователи соцсетей подняли волну обсуждений, позиция властей начала меняться. Сначала норму продлили до 15 марта только для Каракалпакстана и Хорезмской области. Теперь же решение распространили на все регионы страны.

В Минэнерго пояснили, что продление связано с обновлёнными прогнозами погоды и поступлением холодных воздушных масс в регионы республики.

«После 15 марта, при необходимости, дополнительные меры будут приниматься с учётом погодных условий», — отметили в ведомстве.

Это означает, что продление возможно и дальше, после 15 марта, всё будет зависеть от температуры за окном.