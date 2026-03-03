Власти услышали людей: социальную норму газа продлили до 15 марта по всей стране

Напомним, ранее мы писали, что с 1 марта социальная норма должна была сократиться в пять раз — с 500 до 100 кубометров. Для жителей частных домов и новых многоэтажек с индивидуальными газовыми котлами это означало резкий рост расходов. Несмотря на календарную весну, ночами в регионах сохраняется холодная погода, и отопление по-прежнему необходимо.