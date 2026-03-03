В Омской области вахтовикам готовы платить больше: сколько им обещают

Машинист крана автомобильного 8 разряда (Талакан) — от 275 000 рублей на руки; Электрогазосварщик / сварщик РД (Санкт-Петербург) — от 264 000 до 272 800 рублей на руки; Машинист автогрейдера (Губкинский) — до 260 000 рублей на руки; Монтажник VRF-систем (Малмыж) — от 250 000 рублей на руки; Машинист передвижного азотного компрессора (Якутия) — от 250 000 рублей на руки; Водитель на АЦ Вакуум (Пойковский) — от 240 000 рублей на руки; Водитель седельного тягача с КМУ (Талакан) — 230 000 рублей на руки; Инженер-технолог (Раменское) — от 220 000 ₽ на руки; Монтажник технологических трубопроводов (Сабетта) — от 200 000 ₽ (на руки); Мастер отделочных работ (Салехард) — от 150 000 до 350 000 ₽ (до вычета налогов).