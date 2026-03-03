В Омской области вахтовикам готовы платить больше: сколько им обещают

«Согласно опубликованным 3 марта 2026 года данным, медианная зарплата специалистов, готовых работать вахтовым методом, составляет 177,9 тыс. рублей. Это на 15% выше показателей 2025 года», — говорится в сообщении.
Работодатели все активнее привлекают кадры из Омской области для работы за пределами региона. На начало 2026 года уже 24% всех открытых в области вакансий предлагают работу вахтовым методом, что на 3% выше, чем годом ранее.
Основной спрос приходится на рабочие специальности. Чаще всего требуются разнорабочие (12% от всех вахтовых предложений), машинисты и водители (по 11%), электромонтажники (7%), сварщики и монтажники (по 6%). Также в списке востребованных позиций — повара, слесари-сантехники, инженеры ПТО и мастера отделочных работ.
Ключевым условием найма остается наличие опыта: он требуется в 88% вакансий. Работодатели ищут сотрудников с навыками ремонта, сварки, монтажа металлоконструкций и умением читать чертежи. Лишь 12% предложений готовы рассматривать кандидатов без опыта.
Самыми высокооплачиваемыми в марте нынешнего года стали предложения для водителей и специалистов строительного профиля.
Машинист крана автомобильного 8 разряда (Талакан) — от 275 000 рублей на руки; Электрогазосварщик / сварщик РД (Санкт-Петербург) — от 264 000 до 272 800 рублей на руки; Машинист автогрейдера (Губкинский) — до 260 000 рублей на руки; Монтажник VRF-систем (Малмыж) — от 250 000 рублей на руки; Машинист передвижного азотного компрессора (Якутия) — от 250 000 рублей на руки; Водитель на АЦ Вакуум (Пойковский) — от 240 000 рублей на руки; Водитель седельного тягача с КМУ (Талакан) — 230 000 рублей на руки; Инженер-технолог (Раменское) — от 220 000 ₽ на руки; Монтажник технологических трубопроводов (Сабетта) — от 200 000 ₽ (на руки); Мастер отделочных работ (Салехард) — от 150 000 до 350 000 ₽ (до вычета налогов).
Напомним, что в начале наступившего года индекс промышленного производства в Омской области составил 100,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.