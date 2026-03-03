В мэрии Новосибирска рассказали, за счет чего увеличат пропускную способность метро

Глава города отметил, что в 2026 году предстоит решить очередной блок задач по развитию метрополитена. Первый связан с готовностью проекта левого перегонного тоннеля между станциями «Березовая роща» и «Золотая нива». Документ сейчас проходит госэкспертизу. Ориентировочная стоимость объекта — 3 млрд рублей. После получения положительного заключения и при наличии средств срок реализации может составить около трех лет.
— Понятно, что это не 2026 год, но определенная работа в данном направлении сделана. Этот перегон нужен, от него зависит дальнейшее развитие метро и частота движения поездов, — сказал Максим Кудрявцев.
Второй документ — генеральная схема развития метрополитена — должен быть готов в апреле. Опираясь на схему, необходимо будет определить план развития инфраструктуры и строительства новых станций, подчеркнул мэр.
На совещании подвели предварительные итоги эксплуатации новых пятивагонных составов: «Ермаки» хорошо себя показали — все пять новых поездов успешно прошли тестовые испытания и выходят на линии. Управлению новым типом поездов уже обучились 65 машинистов.
Как отметил начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко, приобретение пяти новых поездов позволило вывести из эксплуатации пять четырехвагонных поездов. После ремонта вагоны будут интегрированы в существующие поезда в качестве пятых вагонов. Это позволит увеличить пропускную способность метрополитена.
— В часы пик на конечных станциях, в частности на «Площади Маркса», где у нас максимальная нагрузка, удастся уменьшить количество скопившихся на платформе людей, потому что пассажиры будут уезжать в пяти вагонах, а не в четырех. Это тоже важно, — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.
Повысить пропускную способность метро помогут и новые турникеты. Современное оборудование уже работает на станции «Площадь Ленина». Следующим этапом их установят на «Октябрьской»: работы завершат в ноябре 2026 года.
Справка.
В 2025 году Новосибирский метрополитен перевез 81 млн пассажиров — это около 30 процентов от всего объема пассажирских перевозок в городе.