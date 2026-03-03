Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Новосибирска составила 130 тысяч рублей

«Самая низкая средняя стоимость квадратного метра среди крупных городов в январе 2026 года отмечалась в Астрахани и Липецке (по 87 тыс. рублей), Брянске и Смоленске (по 88 тыс. рублей), Ульяновске (89 тыс. рублей), Твери (96 тыс. рублей), Иванове (97 тыс. рублей), Калуге (98 тыс. рублей) и Рязани (99 тыс. рублей). Самые высокие средние цены аналитики отмечали в Москве в пределах МКАД (565 тыс. рублей за кв. м). Сочи (305 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (256 тыс. рублей) и Казани (205 тыс. рублей за кв. м)», — сообщили аналитики Авито.