В Омске закрывается ещё один магазин «Центр-книга» в ТЦ «Метромолл»

В Омске закрывается очередной филиал сети «Центр-книга». Как сообщили в официальном сообществе магазина, распродажа в ТЦ «Метромолл» на Левобережье уже началась. Все товары — по полцены, включая художественную и детскую литературу, нон-фикшн, альбомы, канцелярские товары, игры и игрушки. Акция продлится до тех пор, пока товар есть в наличии.
«Приходите за сокровищами и воспоминаниями! Подарите нашим книгам новый дом», — говорится в сообщении магазина.
Напомним, что попытка закрытия этого филиала уже была в прошлом году, но тогда удалось договориться о снижении аренды. За последний год сеть «Центр-книга» закрыла несколько магазинов, и в Омске на данный момент продолжают работать три филиала: на Серова, 28, на Любинском проспекте и на Мира, 66.