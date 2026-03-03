В Омске закрывается ещё один магазин «Центр-книга» в ТЦ «Метромолл»

Напомним, что попытка закрытия этого филиала уже была в прошлом году, но тогда удалось договориться о снижении аренды. За последний год сеть «Центр-книга» закрыла несколько магазинов, и в Омске на данный момент продолжают работать три филиала: на Серова, 28, на Любинском проспекте и на Мира, 66.