Имущество омского «Пэтсиба» выставлено на торги

В общей сложности представлено восемь лотов с начальной ценой 32,1 млн руб. В их состав входят линии по производству полимерных труб стоимостью от 2,2 до 9,7 млн руб., чиллер (холодильная машина) для охлаждения воды, гранулятор, дробилка и прочее.