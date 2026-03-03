Москва
«Белавиа» запланировала вывозные рейсы из Дубая в Минск

Авиакомпания прилагает все усилия, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, вызванные сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Белорусская компания «Белавиа» запланировала на вторник рейс Дубай — Минск, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как уточнили в компании, в Минске будут перевезены пассажиры с авиабилетами на 28 февраля.

В «Белавиа» также сообщили, что 4 и 5 марта регулярные рейсы Минск-Дубай отменены.

«В эти даты планируются вывозные рейсы: самолет вылетит из Минска без пассажиров и доставит в Беларусь пассажиров из Дубая. В настоящее время идет процесс получения разрешений на выполнение данных рейсов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что пассажиров, вылет которых будет организован вывозными рейсами, проинформируют об этом авиакомпания или туристические операторы.

В «Белавиа» напомнили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат полной стоимости билета (по месту приобретения) или бесплатно перенести вылет по тому же маршруту с сохранением класса обслуживания, но при наличии свободных мест.

«Решение об обмене билета необходимо принять не позднее 15 марта, после указанной даты по таким авиабилетам может быть оформлен только возврат», — предупреждают в авиакомпании.

В «Белавиа» также заверили, что прилагаются все усилия, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, вызванные сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке.

Воздушные пространства целого ряда государств региона были закрыты в минувшие выходные из-за серии ракетных ударов, которые Израиль и США нанесли по Ирану. Тегеран ответил на это воздушными атаками по американским военным базам в арабских странах: в том числе в Саудовской Аравии, Катаре и других.

