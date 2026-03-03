«Белавиа» запланировала вывозные рейсы из Дубая в Минск

Воздушные пространства целого ряда государств региона были закрыты в минувшие выходные из-за серии ракетных ударов, которые Израиль и США нанесли по Ирану. Тегеран ответил на это воздушными атаками по американским военным базам в арабских странах: в том числе в Саудовской Аравии, Катаре и других.