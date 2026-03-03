В Нурлате раздули скандал из-за сертификата на жилье семье врача из Таджикистана

В Татарстане новая история с выдачей жилищного сертификата многодетной семье вызвала подозрения и последующее удаление официальных публикаций. Речь идет о семье Назриевых из Нурлата, получившей свидетельство на социальную выплату по региональному проекту «Обеспечение жильем молодых семей».
26 февраля новость о торжественном вручении сертификата появилась на сайте «Нурлат-информ» и в телеграм-канале главы Нурлатского района Дамира Ишкинеева. Однако позже оба источника удалили информацию. Копия публикации сохранилась в соцсетях — на церемонии присутствовали сам Ишкинеев и руководитель райисполкома Асгат Габдуллин.
Глава семейства Абдукодир Назриев — врач-уролог, работает в Нурлатской ЦРБ с 2017 года. Он окончил Таджикский государственный медуниверситет, прошел сертификацию в Казанской медакадемии. У Назриевых четверо детей, семья пока живет в служебной квартире. На вручении врач поблагодарил руководство республики и района.
Скандал разгорелся после публикации одного из телеграм-канала, авторы которого усомнились в справедливости получения медиком сертификата. Начались подозрения, что все это напоминает прошлогодний скандал в Нижнекамске, где одна семья также получила жилищный сертификат. Позже главу семейства задержали за покушение на мошенничество, а в деле фигурировали зампрокурора и глава исполкома. Но с историей из Нурлата здесь вряд ли можно провести параллели. Напомним, Абдукодир Назриев давно является гражданином России и работает врачом.
«В текущем году обладателем сертификата стала отвечающая всем требованиям семья Назриевых. Его супруга также работает на благо жителей в должности медицинской сестры в школе», — в итоге заявил глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев.
Напомним, власти Татарстана уже предлагали ужесточить правила выдачи подобных сертификатов, а именно вести ценз оседлости, чтобы получатели имели гражданство России не менее 5 лет. Семья Назриевых как раз попадает под этот ценз, причем более чем.