В Нурлате раздули скандал из-за сертификата на жилье семье врача из Таджикистана

Скандал разгорелся после публикации одного из телеграм-канала, авторы которого усомнились в справедливости получения медиком сертификата. Начались подозрения, что все это напоминает прошлогодний скандал в Нижнекамске, где одна семья также получила жилищный сертификат. Позже главу семейства задержали за покушение на мошенничество, а в деле фигурировали зампрокурора и глава исполкома. Но с историей из Нурлата здесь вряд ли можно провести параллели. Напомним, Абдукодир Назриев давно является гражданином России и работает врачом.