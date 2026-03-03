В Екатеринбурге составили черный список УК: кто ставит ларьки под окнами жильцов

«Я видел буквально несколько протоколов [общих собраний собственников], которые соответствуют всем требованиям», — заявил директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин.
Список компаний он представил на заседании комиссии гордумы по экономическому развитию. «Рекордсменом» стала «Алгана» экс-депутата думы Александра Найданова: в ее дворах установлено 39 киосков. Далее следуют «Чкаловская» и «РЭМП УЖСК»: у каждой по 23 ларька.
Чаплыгин подчеркнул, что для установки киоска нужно решение общего собрания собственников, а не «совета дома» или правления ТСЖ. В протоколе должно быть прописано место размещения конкретного объекта, а не просто разрешение УК заключить договор. Сами киоски должны соответствовать требованиям благоустройства: иметь определенный внешний вид, не загораживать пожарные проезды, не стоять на газонах и трубопроводах и так далее.
В прошлом году число киосков на землях третьих лиц (в том числе на придомовых территориях) выросло с 562 до 742. Это связано с массовым сносом ларьков на землях муниципалитета: зачастую старые киоски просто переезжают во дворы. Возле некоторых домов уже возникли целые мини-рынки, посетовал Чаплыгин. Вдобавок управляющие компании часто тратят деньги, полученные от торговли, на собственные нужды, а не на содержание домов, поделился информацией депутат Антон Швалев.
При этом муниципальные власти не имеют права самостоятельно сносить такие киоски, их можно лишь штрафовать за нарушение требований благоустройства. Чаплыгин пожаловался, что зачастую невозможно даже установить собственника ларька.