Ниже предельных уровней: «Автодор» снова проиндексировал стоимость проезда по М-4 «Дон»

О возможности повышения тарифов проезда по платным трассам «Югополис» сообщал в конце января 2026 года. Глава «Автодора» Владимир Петушенко объяснял эту необходимость инфляцией и ростом затрат на обслуживание дорог. Старых расценок недостаточно для достижения нужного уровня эффективности, подчеркивал тогда Петушенко.