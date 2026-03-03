Ниже предельных уровней: «Автодор» снова проиндексировал стоимость проезда по М-4 «Дон»

С 2 марта на федеральной трассе М-4 «Дон» выросли тарифы на проезд по платным участкам. Индексация тарифов была плановая и ежегодная, пояснили в ГК «Автодор».
Так, для легковых автомобилей стоимость проезда от Москвы до Краснодара в будние дни составит 5040 рублей (ранее — 4 610 рублей). В выходные дни проезд будет дороже.
При этом при использовании транспондера можно будет сэкономить практически 15% стоимости.
«Несмотря на ежегодную корректировку стоимости проезда, тарифы на магистралях остаются существенно ниже предельных уровней, установленных законодательством», — подчеркнули в ГК «Автодор».
С обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте «Автодор — Платные Дороги».
О возможности повышения тарифов проезда по платным трассам «Югополис» сообщал в конце января 2026 года. Глава «Автодора» Владимир Петушенко объяснял эту необходимость инфляцией и ростом затрат на обслуживание дорог. Старых расценок недостаточно для достижения нужного уровня эффективности, подчеркивал тогда Петушенко.
По официальным данным, за 2025 год за проезд по всем платным трассам в России компания получила 140 млрд рублей. Большую часть этой суммы (42%) заплатили водители на М-4 «Дон».