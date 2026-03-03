Минфин объявил новые цены на золото, серебро и платину, скупаемые у белорусов. Информация опубликована на официальном сайте Министерства финансов.
Новые цены были установлены с 28 февраля 2026 года. Стоимость одного грамма золота составляет 462,62 рубля (ранее — 452,29 рубля). Что касается серебра, то цена за один грамм была установлена 8,05 рубля (ранее — 9,22 рубля). Стоимость одного грамма платины составит 211,57 рубля (ранее — 197,5 рубля).
Тем временем Национальное кадастровое агентство объяснило рост цен на жилье в Беларуси.
Ранее мы собрали скидки в универмагах Минска в марте 2026: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».
Кроме того, мы узнали, куда сходить и как отметить 8 Марта в Минске: концерты, выставки, спектакли, полная афиша, расписание мероприятий.