Минфин объявил новые цены на золото, серебро и платину, скупаемые у белорусов

Новые цены были установлены с 28 февраля 2026 года. Стоимость одного грамма золота составляет 462,62 рубля (ранее — 452,29 рубля). Что касается серебра, то цена за один грамм была установлена 8,05 рубля (ранее — 9,22 рубля). Стоимость одного грамма платины составит 211,57 рубля (ранее — 197,5 рубля).