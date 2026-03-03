Минское метро получит еще 15 новых вагонов из России в 2026 году

Минское метро эксплуатирует мытищинские составы с самого основания белорусской подземки. Но старые «номерные» вагоны (81−717/714) не отличаются таким низким уровнем шума, как в «Минск-2024». Также у них нет сквозных проходов между вагонами. Преимущество новых составов еще и в том, что есть места для инвалидных колясок в головных вагонах.