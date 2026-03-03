Минское метро получит еще 15 новых вагонов из России в 2026 году

Речь идет о трех пятивагонных составах «Минск-2024» (модели 81−765.7/766.7). Контракт на их поставку был заключен 25 февраля 2026 года.
Такие составы уже используются в минской подземке. Они спроектированы специально для белорусской столицы. В вагонах монтируют двери с системой противозажатия. Также есть дополнительное диодное освещение для информирования пассажиров об открытии и закрытии дверей.
«Системы вентиляции, кондиционирования и отопления поддерживают комфортную температуру в салоне поезда в любое время года. Обеззараживание воздуха обеспечивается ультрафиолетовыми лампами, встроенными в систему кондиционирования», — отмечается в сообщении холдинга.
Минское метро эксплуатирует мытищинские составы с самого основания белорусской подземки. Но старые «номерные» вагоны (81−717/714) не отличаются таким низким уровнем шума, как в «Минск-2024». Также у них нет сквозных проходов между вагонами. Преимущество новых составов еще и в том, что есть места для инвалидных колясок в головных вагонах.
За последние годы в Беларусь поставлено 48 вагонов «Минск-2024» в фирменной сине-белой ливрее. При их производстве российский завод широко использует белорусские комплектующие и оборудование.
Всего в парке минского метро более 400 вагонов. Подавляющее большинство изготовлено именно в Мытищах. Есть также вагоны Октябрьского электровагоноремонтного завода (Санкт-Петербург) и Stadler.