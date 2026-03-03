Мэр Новосибирска назвал ориентировочную стоимость продления линии метро

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил ориентировочную стоимость продления линии метро в Дзержинском районе. Речь идет о проекте левого перегонного тоннеля между станциями «Берёзовая роща» и «Золотая Нива». 3 марта этот вопрос подняли на оперативном совещании.
Так, цена такого объекта может составить 3 млрд рублей. На сегодня проект проходит государственную экспертизу. По ее итогам цифра может быть уточнена. После получения положительного заключения и при наличии средств срок реализации может составить порядка 3 лет.
— Понятно, что это не 2026 год, но определённая работа в этом направлении сделана. Этот перегон нужен, от него зависит дальнейшее развитие метро и частота движения поездов, — отметил Максим Кудрявцев.
Как сообщала КП-Новосибирск, в городе для нужд метрополитена приобрели пять новых подвижных составов «Ермак».