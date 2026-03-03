Бизнесу спишут пени и штрафы: утверждены новые правила

пеня, числящаяся в лицевом счете на 1 января 2026 года пеня, начисленная на сумму недоимки с 1 января 2026 года до даты ее уплаты штрафы за налоговые правонарушения, числящиеся на 1 января 2026 года пени и штрафы при досрочном исполнении обязательств, срок уплаты которых наступил по состоянию на 1 января 2026 года штрафы за непостановку на учет по НДС (часть 5 статьи 275 КоАП) по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года.