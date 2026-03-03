Москва
Бизнесу спишут пени и штрафы: утверждены новые правила

В Казахстане утверждены Правила списания пеней и штрафов для субъектов микро и малого предпринимательства.

Источник: DKNews.kz

Мера направлена на снижение долговой нагрузки и стимулирование добровольного погашения основной налоговой задолженности, передает DKNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДГД Алматы, действие нормы не распространяется на физических лиц.

Кто может воспользоваться списанием.

Право на списание имеют субъекты микро и малого бизнеса, относящиеся к данной категории по состоянию на 1 января 2026 года.

Ключевое условие — полное погашение основной суммы задолженности (недоимки), числящейся на эту дату.

Без уплаты основного долга пени и штрафы списаны не будут.

Что подлежит списанию.

При условии полной уплаты недоимки в период с 1 января по 31 марта 2026 года включительно списанию подлежат:

пеня, числящаяся в лицевом счете на 1 января 2026 года пеня, начисленная на сумму недоимки с 1 января 2026 года до даты ее уплаты штрафы за налоговые правонарушения, числящиеся на 1 января 2026 года пени и штрафы при досрочном исполнении обязательств, срок уплаты которых наступил по состоянию на 1 января 2026 года штрафы за непостановку на учет по НДС (часть 5 статьи 275 КоАП) по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года.

Списание производится по тому виду налога, по которому погашена недоимка.

Если штраф был уплачен частично, списывается разница между начисленной и фактически уплаченной суммой.

Нужно ли подавать заявление.

В большинстве случаев процедура пройдет автоматически — по итогам инвентаризации лицевых счетов.

Заявление потребуется только при досрочном исполнении обязательств в случаях:

изменения сроков уплаты (отсрочка или рассрочка) прохождения процедур реабилитации и банкротства.

Что не подлежит списанию.

Списанию не подлежат:

пени и штрафы физических лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью обязательства, не относящиеся к субъектам микро и малого бизнеса.

Почему это важно.

Новая мера позволяет бизнесу закрыть накопленные налоговые обязательства без дополнительной финансовой нагрузки. Это особенно актуально для малых предприятий, которые чувствительны к кассовым разрывам.

Срок для погашения задолженности с правом на списание — до 31 марта 2026 года включительно. После этой даты воспользоваться льготой будет невозможно.