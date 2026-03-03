Москва
Сколько зарабатывают бюджетники в Беларуси

В январе в бюджетных организациях номинальная начисленная средняя зарплата до вычета налогов составила 2172,6 рубля. Это на 7,2% меньше по сравнению с декабрем 2025-го, на данные Белстат обратил внимание Myfin. ﻿

Источник: AP 2024

Что касается реальных доходов бюджетников, в январе год к году они выросли на 9,8%. Но к декабрю 2025-го снизились на 7,7%.

При этом в январе средняя зарплата составила:

в здравоохранении — 2380,1 рубля;

в образовании — 1990,2 рубля;

в деятельности по уходу в специализированных учреждениях и по предоставлению социальных услуг — 1920,9 рубля;

в деятельности библиотек, архивов, музеев и прочего в области культуры — 1655,8 рубля;

в творческой деятельности и развлечениях — 1762,9 рубля.

Напомним, номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в январе составила 2757,1 рубля. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за 2025 год выросли на 9,6%.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси на 2026 год, рост реальных располагаемых денежных доходов населения ожидается более скромный, чем в 2025-м. Например, по итогам I квартала 2026-го они должны увеличиться год к году только на 3,5%.