Сколько зарабатывают бюджетники в Беларуси

Что касается реальных доходов бюджетников, в январе год к году они выросли на 9,8%. Но к декабрю 2025-го снизились на 7,7%.
При этом в январе средняя зарплата составила:
в здравоохранении — 2380,1 рубля;
в образовании — 1990,2 рубля;
в деятельности по уходу в специализированных учреждениях и по предоставлению социальных услуг — 1920,9 рубля;
в деятельности библиотек, архивов, музеев и прочего в области культуры — 1655,8 рубля;
в творческой деятельности и развлечениях — 1762,9 рубля.
Напомним, номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в январе составила 2757,1 рубля. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за 2025 год выросли на 9,6%.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси на 2026 год, рост реальных располагаемых денежных доходов населения ожидается более скромный, чем в 2025-м. Например, по итогам I квартала 2026-го они должны увеличиться год к году только на 3,5%.