Врачам дефицитных специальностей за переезд в Татарстан будут выплачивать по 1 млн

В Татарстане появится единовременная выплата в размере 1 млн руб. врачам-специалистам дефицитных направлений. Соответствующее постановление Кабинета министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Источник: Reuters

Согласно документу, средства смогут получить врачи с высшим медицинским образованием, прибывшие в республику из других регионов России или из-за рубежа и трудоустроившиеся на полную ставку в медорганизации, подведомственные Минздраву Татарстана.

Обязательное условие — заключение трудового договора по дефицитной специальности и работа не менее трех лет. В случае досрочного увольнения предусмотрен возврат выплаты.

Отбор кандидатов будет проходить на конкурсной основе ежегодно. Финансирование предусмотрено за счет бюджета республики.