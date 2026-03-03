Врачам дефицитных специальностей за переезд в Татарстан будут выплачивать по 1 млн

Согласно документу, средства смогут получить врачи с высшим медицинским образованием, прибывшие в республику из других регионов России или из-за рубежа и трудоустроившиеся на полную ставку в медорганизации, подведомственные Минздраву Татарстана.
Обязательное условие — заключение трудового договора по дефицитной специальности и работа не менее трех лет. В случае досрочного увольнения предусмотрен возврат выплаты.
Отбор кандидатов будет проходить на конкурсной основе ежегодно. Финансирование предусмотрено за счет бюджета республики.