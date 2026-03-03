Рольбинов: На сегодняшний день в основном все субсидированные авиабилеты в Калининград закончились

Почти все субсидированные авиабилеты в Калининград закончились. Об этом заявил вице-премьер Александр Рольбинов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
По его словам, выделяемых денег на субсидирование авиаперевозок в Калининградскую область недостаточно. В 2024—2025 годах на это направляли по 1,2 миллиарда рублей. Такую же сумму заложили в программу Минтранса на 2026-й.
В начале года было выделено 440 миллионов денежных средств, но, к сожалению, на сегодняшний день в основном все субсидированные билеты закончились. Мы обращаемся с тем, чтобы можно было рассмотреть возможность выделения денежных средств до необходимого объёма. И второе, чтобы эти денежные средства были заложены не в программе Минтранса, а отдельной строчкой [бюджета] были выделены для Калининградской области, тогда можно было бы сразу выделять денежные средства на весь период, на весь год, — сказал Рольбинов.
Председатель комитета, сенатор Анатолий Артамонов отметил, что Калининградская область находится «в сложнейших условиях». По его мнению, для решения вопросов региона нужен особый подход.
«Нельзя же ставить вопрос, что Калининградская область будет субсидироваться по авиаперевозкам так же, как, допустим, Вологодская или ещё какая-то область, которая находится внутри страны. Люди, которые там живут, и бизнесом занимаются, и учатся, и лечатся в разных регионах, в том числе в столице. Нельзя, чтобы они были ограничены в этом вопросе. Я бы вообще хотел предложить поставить вопрос финансирования по факту, [чтобы] люди купили билеты без ограничений. Свобода передвижений жителей этого анклава, нашего региона, по нашей стране — вот что должно быть. Тогда мы будем справедливы к жителям Калининградской области. А так мы назначаем произвольно какую-то сумму, она заканчивается (сейчас вот всё закончилось) — и что дальше? Куда, в Польшу ехать что ли? В Германию? Это неправильно. И подход неправильный», — подчеркнул Артамонов.
Ранее Росавиация утвердила авиамаршруты с льготными тарифами в регион и обратно на 2026 год. В список вошли три города — Москва, Санкт-Петербург, Архангельск. Субсидированные билеты могут купить только жители Калининградской области, у которых есть прописка, а также студенты местных вузов. Их продажу начали в декабре 2025-го. Билетов по льготным тарифам у «Аэрофлота» не было в наличии уже в январе.