Рольбинов: На сегодняшний день в основном все субсидированные авиабилеты в Калининград закончились

«Нельзя же ставить вопрос, что Калининградская область будет субсидироваться по авиаперевозкам так же, как, допустим, Вологодская или ещё какая-то область, которая находится внутри страны. Люди, которые там живут, и бизнесом занимаются, и учатся, и лечатся в разных регионах, в том числе в столице. Нельзя, чтобы они были ограничены в этом вопросе. Я бы вообще хотел предложить поставить вопрос финансирования по факту, [чтобы] люди купили билеты без ограничений. Свобода передвижений жителей этого анклава, нашего региона, по нашей стране — вот что должно быть. Тогда мы будем справедливы к жителям Калининградской области. А так мы назначаем произвольно какую-то сумму, она заканчивается (сейчас вот всё закончилось) — и что дальше? Куда, в Польшу ехать что ли? В Германию? Это неправильно. И подход неправильный», — подчеркнул Артамонов.