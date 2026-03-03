Аграриям из Челябинской области могут открыть путь в Китай

Конференция будет проходить в челябинском отеле Radisson Blu Hotel. Представители Министерства сельского хозяйства России ответят на вопросы фермеров о работе федеральных информационных систем и их объединение в ближайшем будущем.
— Вместе с федеральными экспертами обсудим новые вызовы — цифровизацию, автоматизацию производства, роботизацию. Не обойдём и проблемы, которые на протяжении многих лет остаются актуальными, — снижение себестоимости продукции, повышение рентабельности, увеличение урожайности. Отдельно поговорим о подготовке кадров, обсудим работу и будущее агротехклассов, — поделился первый заместитель министра Челябинской области Евгений Литвинов.
В первый день пройдут экспертные сессии по развитию птицеводства, животноводства, роботизации сельского хозяйства. А второй день посвятят новинкам в сфере селекции растений, организации агротуризма и выращивания картофеля. В мероприятии примут участие представители китайской компании из Чжэнчжоу CUS-GROUP, которые расскажут о потребностях рынка, проведут переговоры с нашими производителями и, возможно, откроют путь южноуральским аграриям в Китай. Во второй день также состоится собрание членов Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Челябинской области, которое соберёт более 100 участников.
— Мы пригласили для участия представителей фермерских союзов и ассоциаций из Башкирии, Тюменской, Курганской, Свердловской областей, Пермского края. Это уникальная площадка, где будут обсуждаться меры господдержки, успешные практики, вопросы кооперации и развития агротуризма. Фермеры встретятся с туроператорами для прямых переговоров и найдут новые каналы сбыта, — сообщила председатель Союза Ольга Пестрикова.
Заместитель директора Челябинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Лапина отметила, что в 2026 году фермеры Южного Урала смогут получать кредиты на льготных условиях. Несмотря на непростые экономические условия, аграрии не останавливают инвестиционную активность.
— Мы закончили ряд инвестиционных проектов — провели газ и запустили сушилку, закончили строительство элеватора, склада. В строительство элеватора вложили около 76 миллионов рублей. Использовали и свои средства, и заёмные. В прошлом году начали сеять рапс и столкнулись с тем, что его негде хранить, оказался очень урожайной культурой. В этом году планируем построить второй склад, — рассказал руководитель крестьянского фермерского хозяйства «Берёзка» Денис Шумских.
Работа передовых фермерских хозяйств и инвестиции в производство продукции АПК соответствуют целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В этом году аграрии Челябинской области вырастили рекордный урожай. Собрано 2 миллиона 334,8 тысячи тонн зерна — это лучший результат в Уральском федеральном округе и рекордный для области за последние 32 года. Собран самый большой урожай овса за 24 года — 155,8 тысячи тонн, исторически рекордный урожай гороха — 56,2 тысячи тонн, чечевицы — 5 тысяч тонн.