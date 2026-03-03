Аграриям из Челябинской области могут открыть путь в Китай

В первый день пройдут экспертные сессии по развитию птицеводства, животноводства, роботизации сельского хозяйства. А второй день посвятят новинкам в сфере селекции растений, организации агротуризма и выращивания картофеля. В мероприятии примут участие представители китайской компании из Чжэнчжоу CUS-GROUP, которые расскажут о потребностях рынка, проведут переговоры с нашими производителями и, возможно, откроют путь южноуральским аграриям в Китай. Во второй день также состоится собрание членов Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Челябинской области, которое соберёт более 100 участников.