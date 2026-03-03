Власти рассчитывают закупить 18 трамваев и отремонтировать 21 км путей в Калининграде

Власти рассчитывают закупить 18 трамваев и отремонтировать 21 километр путей в Калининграде. Информацию об этом представил губернатор Алексей Беспрозванных в докладе на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Мы в соответствии с нашей договорённостью предусмотрели для себя все необходимые мероприятия, в том числе приступили к модернизации ряда линий из бюджета города. Вторая часть — мы сегодня проектно-сметную документацию делаем на всей трамвайной инфраструктуре, сегодня на комитете по бюджету были поддержаны, причём не через концессионное соглашение, что очень дорого, а через прямое финансирование, — отметил Беспрозванных.
Из доклада губернатора следует, что если не производить ремонт трамвайной сети Калининграда, то произойдёт деградация к 2030 году. По данным властей, выходящие на линии «Татры» необходимо списывать. Трамвайное депо 1931 года постройки уже изношено на 90%. Поэтому предлагают провести программу модернизации инфраструктуры.
Проект включает закупку 18 новых трамваев, реконструкцию 20,9 километра путей и контактной сети, а также модернизацию депо. Программа рассчитана до 2031 года. Её оценивают в десять миллиардов рублей. Эти деньги регион рассчитывает получить из федерального бюджета.
Ещё полтора миллиарда необходимо на проектно-сметную документацию. Финансирование предусматривается из консолидированного бюджета. Разработку планируют вести в течение трёх лет. Администрация Калининграда уже выделила деньги на 2026 год и приступила к подготовке документации.
Ранее сенатор Анатолий Артамонов заявил об устаревшем состоянии трамвайной сети в Калининграде. Он поддержал идею прямого финансирования модернизации инфраструктуры без привлечения концессионера и рассказал о договорённостях с министерством финансов РФ.
В декабре 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных говорил, что старая инфраструктура сдерживает покупку новых трамваев в Калининграде. По его словам, линии и депо находятся в плохом состоянии и требуют «определённого пересмотра». Поэтому власти планируют начать модернизацию.
В ноябре глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что в бюджет 2026 года планируют заложить деньги на разработку проекта для реконструкции всей трамвайной сети. Сейчас в городе ремонтируют отдельные участки.
Ранее власти сообщили о необходимости обновлять трамвайную сеть и расширять систему троллейбусов. Модернизацию электротранспорта оценили в десять миллиардов рублей. Проект хотят включить в госпрограмму социально-экономического развития области.