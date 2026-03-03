Власти рассчитывают закупить 18 трамваев и отремонтировать 21 км путей в Калининграде

Мы в соответствии с нашей договорённостью предусмотрели для себя все необходимые мероприятия, в том числе приступили к модернизации ряда линий из бюджета города. Вторая часть — мы сегодня проектно-сметную документацию делаем на всей трамвайной инфраструктуре, сегодня на комитете по бюджету были поддержаны, причём не через концессионное соглашение, что очень дорого, а через прямое финансирование, — отметил Беспрозванных.