Новый завод появится в Беларуси. Подробности сообщает официальный сайт свободной экономической зоны «Гродноинвест».
С понедельника, 2 марта 2026 года, в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» было зарегистрировано ООО «Бумага запад». Речь идет про инвестиционный проект, касающиеся создания современного производства средств личной гигиены на основе бумаги.
Производство будет находиться на участке № 1 в микрорайоне Грандичи. Здесь намерены выпускать бумажно-санитарно-гигиенические изделия.
Продукция будет изготавливаться на основе целлюлозного волокна. Она будет предназначена для одноразового использования. Для организации производства предприятием будут закуплены современные технологические линии, а также необходимое оборудование.
Объем инвестиций, как ожидается, превысит пять миллионов евро. Вместе с тем, помимо экономической составляющей, также отмечается и социальная польза предприятия. Новый завод позволит создать примерно 30 новых рабочих мест. Выпускаемую продукцию намерены поставлять и на внутренний рынок страны, и на экспорт в Россию.