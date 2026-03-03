Москва
Новый завод появится в Беларуси

В Беларуси будет построен новый завод.

Источник: Комсомольская правда

Новый завод появится в Беларуси. Подробности сообщает официальный сайт свободной экономической зоны «Гродноинвест».

С понедельника, 2 марта 2026 года, в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» было зарегистрировано ООО «Бумага запад». Речь идет про инвестиционный проект, касающиеся создания современного производства средств личной гигиены на основе бумаги.

Производство будет находиться на участке № 1 в микрорайоне Грандичи. Здесь намерены выпускать бумажно-санитарно-гигиенические изделия.

Продукция будет изготавливаться на основе целлюлозного волокна. Она будет предназначена для одноразового использования. Для организации производства предприятием будут закуплены современные технологические линии, а также необходимое оборудование.

Объем инвестиций, как ожидается, превысит пять миллионов евро. Вместе с тем, помимо экономической составляющей, также отмечается и социальная польза предприятия. Новый завод позволит создать примерно 30 новых рабочих мест. Выпускаемую продукцию намерены поставлять и на внутренний рынок страны, и на экспорт в Россию.