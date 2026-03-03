Стало известно, сколько «ракет-убийц» систем ПВО выпускают США

Собеседник NEWS.ru объяснил высокие объемы производства новой ракеты, предназначенной для атаки и уничтожения целей на расстоянии до 500 км, растущим спросом на пусковые установки HIMARS, с которыми совместим боеприпас.
Эксперт уточнил, что Польша выразила намерение приобрести более 500 пусковых установок HIMARS. Кнутов подчеркнул, что это очень крупный заказ с учетом того, что на вооружении США имеется только 300 таких установок. Кроме того, заказы на HIMARS оформили и другие страны.
«Конечно, ракета PrSM поднимет определенный рейтинг этой реактивной системы залпового огня, и спрос будет гораздо больше. Что касается Ирана, то это полигон, то есть эффективность данной ракеты проверили в боевых условиях», — объяснил эксперт. Он добавил, что по итогам испытаний в боевых условиях в конструкцию боеприпаса могут быть внесены изменения.
Ранее стало известно, что Пентагон впервые использовал для атак по Ирану новую ракету Precision Strike Missile. Запуск ракет осуществлялся с установки HIMARS.