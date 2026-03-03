Стало известно, сколько «ракет-убийц» систем ПВО выпускают США

«Конечно, ракета PrSM поднимет определенный рейтинг этой реактивной системы залпового огня, и спрос будет гораздо больше. Что касается Ирана, то это полигон, то есть эффективность данной ракеты проверили в боевых условиях», — объяснил эксперт. Он добавил, что по итогам испытаний в боевых условиях в конструкцию боеприпаса могут быть внесены изменения.