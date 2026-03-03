Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе заселили первый дом, построенный по первому договору КРТ

В Уфе состоялось вручение ключей владельцам квартир в первой многоэтажке, построенной по первому в Башкирии договору о комплексном развитии территорий (КРТ). 16-этажку по ул. Орджоникидзе, 16, сдали в эксплуатацию под новый 2026 год.

«Для нас это не просто объект, а важная веха. Это первый опыт реализации механизма КРТ в республике, и он оказался успешным. Люди получили современные, комфортные квартиры, а Уфа — обновленный район с развитой инфраструктурой», — прокомментировал глава минстроя РБ Артём Ковшов.

На той же площадке в Черниковке, где в рамках реновации снесли квартал аварийных домов общей площадью более 6 га, застройщик возводит ещё четыре таких же дома, а также обустроит территорию игровыми и спортивными зонами.

Благодаря КРТ в регионе по 39 заключённым договорам планируют построить 4 млн «квадратов» жилья.