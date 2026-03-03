В Уфе заселили первый дом, построенный по первому договору КРТ

«Для нас это не просто объект, а важная веха. Это первый опыт реализации механизма КРТ в республике, и он оказался успешным. Люди получили современные, комфортные квартиры, а Уфа — обновленный район с развитой инфраструктурой», — прокомментировал глава минстроя РБ Артём Ковшов.
На той же площадке в Черниковке, где в рамках реновации снесли квартал аварийных домов общей площадью более 6 га, застройщик возводит ещё четыре таких же дома, а также обустроит территорию игровыми и спортивными зонами.
Благодаря КРТ в регионе по 39 заключённым договорам планируют построить 4 млн «квадратов» жилья.