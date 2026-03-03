Молдавские туристы не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Национальная ассоциация экономических турагентов Молдовы (ANAT) призвала правительство в рамках созданной в связи с военными действиями на Ближнем Востоке кризисной ячейки как можно скорее найти решения для возвращения граждан на родину.
В агентстве заявили, что из-за приостановки организации коммерческих рейсов примерно 157 молдавских туристов не могут вернуться домой.
Согласно данным ANAT, на данный момент путешественники из Молдовы не могут вылететь из ОАЭ, Катара, Израиля, с Мальдив, Танзании и других государств региона. При этом количество этих людей может быть намного больше, поскольку агентство сообщает только о клиентах турагентств-членов ANAT.
В связи с этим ANAT рекомендует туристам:
- поддерживать связь с туристическим агентством или авиакомпанией;
- проверять статус запланированных рейсов на официальных сайтах;
- следить за сообщениями Министерства иностранных дел Республики Молдова;
- соблюдать рекомендации местных властей.
ANAT выразила готовность оказать содействие в этом процессе возвращения молдавских туристов на родину и призвала граждан сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.