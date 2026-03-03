Молдавские туристы не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке

Согласно данным ANAT, на данный момент путешественники из Молдовы не могут вылететь из ОАЭ, Катара, Израиля, с Мальдив, Танзании и других государств региона. При этом количество этих людей может быть намного больше, поскольку агентство сообщает только о клиентах турагентств-членов ANAT.