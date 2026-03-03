Москва
Минтранс: «Крымтроллейбус» станет акционерным обществом

Ранее там провели тщательную сверку имущества.

Источник: Комсомольская правда

Государственное унитарное предприятие «Крымтроллейбус» станет акционерным обществом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта региона Арсений Козловский.

Чиновник рассказал, что провел рабочее совещание с руководителем республиканской Службы финансового надзора. Оно касалось вопросов проверки «Крымтроллейбуса». Ранее основная задача заключалась в том, чтобы провести тщательную сверку имущества, которое находится на балансе предприятия.

Как пояснил руководитель Минтранса, это связано с предстоящим изменением статуса организации. Глава ведомства уточнил, что «Крымтроллейбус» станет акционерным обществом.

«Это важный этап для обеспечения прозрачности и точности учета перед реорганизацией», — заключил Козловский.