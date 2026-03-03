В Омской области до 2028 года отремонтируют более 110 школ и детсадов

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Виталия Хоценко с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Ключевой темой стало комплексное обновление образовательной инфраструктуры Омской области.
В своём посте глава региона заявил, до 2028 года в Омской области планируется привести в порядок более 110 объектов образования — школы, детские сады и колледжи. Он подчеркнул, что только в текущем году капитальный ремонт ведётся на 41 объекте.
Отдельное внимание стороны уделили вопросу обновления школьного автопарка. Хоценко на ежедневном подвозе у нас в области порядка 17 тысяч учеников.
«В этом году регион также планирует получить школьный транспорт для дальнейшей передачи образовательным учреждениям. Рассчитываем на поддержку Минпросвещения России в этом вопросе», — сказано в посте губернатора.
Кроме того, Виталий Хоценко пригласил Сергея Кравцова посетить Омскую область. В 2026 году Омск носит почётное звание Культурной столицы, и в регионе запланирован масштабный цикл мероприятий, рассчитанных прежде всего на детей и молодёжь.