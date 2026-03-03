Молдавские фермеры обеспокоены ростом цен на дизельное топливо

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Молдавские фермеры бьют тревогу в связи с подорожанием топлива на мировых рынках. В ассоциации «Сила фермеров» (Forța Fermierilor) уверены, что уже очень скоро это подорожание приведет к повышению цен на дизельное топливо в республике, а это может серьезно подорвать работу аграриев в новом сезоне.
В ассоциации отметили, что дизтопливо — одна из основных статей производственных затрат.
«Мы обеспокоены и направили письмо правительству с требованием вмешаться как можно скорее, а не тогда, когда ситуация уже ухудшается и фермеры несут значительные финансовые потери», — заявил исполнительный директор ассоциации «Силы фермеров» Александру Бэдэрэу в комментарии для Radio Moldova.
Он напомнил, что и ранее у государства не было программы поддержки для фермеров в деле обеспечения дизтопливом сельхозпроизводителей: в предыдущие годы, в разгар кризиса, дизельное топливо продавалось только на заправках по розничной цене, без специальных предложений для фермеров.
«Государство тогда не вмешивалось, и у фермеров были большие проблемы, в том числе из-за необходимости покупать дизельное топливо по розничным ценам», — указал Бэдэрэу.
Также фермеры напомнили о необходимости возобновления механизма возмещения акцизного налога на дизельное топливо — практике, широко применяемой в европейских странах.
«Власти должны рассмотреть такую возможность, если мы хотим конкурентоспособное сельское хозяйство», — подчеркнул Бэдэрэу.
По его словам, практика возврата стоимости акциза на дизельное топливо работала в период с 2022 по 2023 год, и даже тогда с ограничениями по максимальной сумме и площадям.
Накануне в НАРЭ заявили, что резкого повышения цен на топливо в Молдове не будет. При этом уже сегодня агентство установило максимальную цену литра дизтоплива сразу на 34 бана больше, чем в предыдущий день — до 21,21 лея за литр.