Трамп намерен ужесточить условия заключенных торговых сделок

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Американская администрация намерена ужесточить условия уже заключенных с правительствами других стран торговых сделок в свете недавнего решения Верховного суда США по импортным пошлинам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Скажу, что каждая страна, каждая страна хочет сохранить сделку, которую она уже заключила. Иными словами, сделку в рамках других наших полномочий. Они хотят заключить ту же самую сделку. И в действительности мы немного это подкорректируем в сторону увеличения», — сказал американский лидер журналистам на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
«Однако все они хотят продолжать оставаться в рамках этих сделок. Так что мы, вероятно, сможем сделать это достаточно легко», — считает американский лидер.
Верховный суд США признал 20 февраля превышением полномочий введение нынешним американским президентом импортных пошлин в отношении других стран под предлогом закона об экономических мерах в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должна ли администрация США вернуть уплаченные ей ранее в качестве пошлин денежные средства.