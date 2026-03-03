Рейс «Аэрофлота» вылетел из ОАЭ в Москву

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Порядка 400 пассажиров на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» вылетели из Абу-Даби в Москву в 21:38 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.
«Вывозной рейс SU531 Аэрофлота из Абу-Даби в Москву вылетел в 21:38 мск (22:38 по местному времени) со 100% загрузкой. На борту более 400 пассажиров. Планируемое время прилета в Москву — в 06:30 мск 4 марта», — говорится в сообщении.
Утром 3 марта ТАСС сообщил, что первый с 28 февраля самолет из Дубая приземлился в Екатеринбурге с российскими туристами на борту, днем в Кольцово прибыл второй рейс за день. Как информировали в пресс-службе Кольцово, всего на этих рейсах из ОАЭ вернулись около 280 туристов.
