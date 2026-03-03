Турбизнес РФ назвал своевременной приостановку продаж туров в ОАЭ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Рекомендация Минэкономразвития РФ приостановить продажу туров в страны Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ, своевременна, сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор Space Travel Артур Мурадян.
«Если говорить о ситуации с введением ограничений на реализацию комплексного турпродукта, то, безусловно, эта мера сейчас кажется мне своевременной. Связана она с продолжающей эскалацией конфликта и с постоянными атаками на территорию государств, где отдыхают российские туристы», — сказал он.
В то же время туроператоры надеются, что страны Персидского залива смогут оперативно выработать решение, которое позволит туристам чувствовать себя на их территории так же безопасно, как они привыкли, отметил эксперт.
Если говорить о последствиях для туротрасли, то на ОАЭ в это время года приходится до 30% совокупного объема отправляемых туристов. «Поэтому, конечно, операторам придется тяжело, и без поддержки со стороны Минэкономразвития, которое находится в тесном контакте с туротраслью, нам не обойтись», — добавил вице-президент АТОР.
Ранее Минэкономразвития России в связи с угрозой безопасности рекомендовало российским туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт.