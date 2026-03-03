Турбизнес РФ назвал своевременной приостановку продаж туров в ОАЭ

Если говорить о последствиях для туротрасли, то на ОАЭ в это время года приходится до 30% совокупного объема отправляемых туристов. «Поэтому, конечно, операторам придется тяжело, и без поддержки со стороны Минэкономразвития, которое находится в тесном контакте с туротраслью, нам не обойтись», — добавил вице-президент АТОР.