Второй вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая прилетел в Москву

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Второй вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Дубая прилетел в Москву, свидетельствуют данные онлайн-табло столичного аэропорта Шереметьево.
Рейс SU 525 «Аэрофлота» из Дубая в Москву вылетел в 14:11 мск (15:11 по местному времени) со 100-процентной загрузкой. Борт прибыл в Шереметьево в 22:32 мск.
На борту более 400 пассажиров отмененных рейсов за 28 февраля. Рейс выполнялся напрямую до Москвы на широкофюзеляжном самолете Boeing 777.
Ночью 4 марта ожидается прибытие еще одного вывозного рейса из Абу-Даби.
