Из-за роста цен на бензин на АЗС Киева появились очереди

В Киеве начали образовываться очереди на заправках после сообщений о росте цен на бензин на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Очереди начали появляться на автозаправочных станциях в Киеве на фоне роста цен на бензин, сообщает украинское издание «Страна».

По данным издания, на столичных АЗС фиксируется увеличение числа автомобилей. Ситуация связана с ожиданием дальнейшего подорожания топлива.

Во вторник украинский эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Лёушкин заявил, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке на Украине может начаться резкий рост цен на бензин. По его словам, стоимость топлива будет увеличиваться на 1−2 гривны в неделю.

Ранее сообщалось, что в Германии также образовались длинные очереди на заправках на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Как пишет Bild, автомобилисты опасаются дальнейшего роста цен. Представитель Ассоциации автозаправочных станций Херберт Рабль заявил о большом наплыве клиентов. По данным издания, литр топлива Super E10 подорожал с 1,780 евро в пятницу до 1,830 евро в понедельник, а крупные концерны предупредили о возможном дальнейшем росте цен на 2−3%.

