Из-за роста цен на бензин на АЗС Киева появились очереди

Ранее сообщалось, что в Германии также образовались длинные очереди на заправках на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Как пишет Bild, автомобилисты опасаются дальнейшего роста цен. Представитель Ассоциации автозаправочных станций Херберт Рабль заявил о большом наплыве клиентов. По данным издания, литр топлива Super E10 подорожал с 1,780 евро в пятницу до 1,830 евро в понедельник, а крупные концерны предупредили о возможном дальнейшем росте цен на 2−3%.