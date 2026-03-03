«Страна»: на Украине взлетели цены на бензин

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Очереди начали появляться на автозаправочных станциях на Украине на фоне роста цен на бензин. Об этом сообщает издание «Страна».
По его данным, цены на бензин растут с каждым днем, за минувшие сутки стоимость литра АИ-95 выросла с 63 до 72 гривен (со 112 до 128 рублей). Издание также опубликовало видеозапись с очередью на автозаправке.
В украинских СМИ это стало одной из тем дня, причем опрошенные СМИ эксперты заявляют, что таким образом владельцы автозаправок наживаются на населении, поскольку между ростом цен на нефть на мировых рынках и ростом цен на бензин на заправках обычно проходит около трех недель.
К росту цен на энергоносители привела эскалация на Ближнем Востоке, нефть и нефтепродукты с понедельника стабильно прибавляют в цене на мировых биржах. Ранее советник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-майор Эбрахим Джабари пригрозил «сжечь» любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив. При этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявляет, что Ормузский пролив по-прежнему открыт для гражданского судоходства.
Кроме того, государственная нефтегазовая компания Qatar Energy объявила о приостановке производства сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов в связи с воздушными ударами Ирана. Катар — третий крупнейший экспортер СПГ в мире после США и Австралии, его мощности производства СПГ составляют 77 млн тонн в год. Страна также заявила о планах расширить свои СПГ-заводы до 142 млн тонн.