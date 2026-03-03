«Страна»: на Украине взлетели цены на бензин

Кроме того, государственная нефтегазовая компания Qatar Energy объявила о приостановке производства сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов в связи с воздушными ударами Ирана. Катар — третий крупнейший экспортер СПГ в мире после США и Австралии, его мощности производства СПГ составляют 77 млн тонн в год. Страна также заявила о планах расширить свои СПГ-заводы до 142 млн тонн.