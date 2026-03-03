Росстандарт утвердил ГОСТ на категорирование объекта

«Приказом Росстандарта утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 72551−2026 “Антитеррористическая защищенность. Услуги по категорированию объекта (территории) и (или) разработке паспорта безопасности объекта (территории), в отношении которого установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. Общие требования”, впервые установивший единые подходы к обследованию и категорированию объектов (территорий), в отношении которых законодательством предусмотрены обязательные требования к их антитеррористической защищенности», — говорится в сообщении.