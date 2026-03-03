МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Росстандарт утвердил ГОСТ на категорирование объекта и разработку паспорта безопасности объекта, в отношении которого установлены требования к антитеррористической защищенности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Приказом Росстандарта утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 72551−2026 “Антитеррористическая защищенность. Услуги по категорированию объекта (территории) и (или) разработке паспорта безопасности объекта (территории), в отношении которого установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. Общие требования”, впервые установивший единые подходы к обследованию и категорированию объектов (территорий), в отношении которых законодательством предусмотрены обязательные требования к их антитеррористической защищенности», — говорится в сообщении.
По данным Росстандарта, ГОСТ устанавливает основные положения для исполнителей, а также предоставляет заказчикам четкий инструмент контроля качества предоставленной услуги. Отдельное внимание уделено вопросам конфиденциальности, включая порядок работы со служебной информацией ограниченного распространения, коммерческой и государственной тайной.
По словам руководителя ведомства, применение ГОСТа в данной сфере особенно необходимо в условиях современных угроз и реалий террористической активности. Так, установленный стандарт позволит отсеять недобросовестных работников со служебной информацией и повысить реальный уровень защищенности объектов.