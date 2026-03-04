Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 4 марта

В Национальном банке установили новые курсы валют на 4 марта, среду. В частности, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля понизились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 4 марта, Национальным банком определены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8896 белорусского рубля, 1 евро — 3,3532 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7438 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на вторник, 3 марта, курс доллара продолжил расти, а курс евро и курс российского рубля понизились. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0195 белрубля, курс евро снизился на 0,0143 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0065 белрубля.
