Власти ОАЭ запретили завозить в страну авиапассажиров

Чергинец охарактеризовал ситуацию с воздушным сообщением в ближневосточном регионе как тяжелую. «Где-то что-то получается. Вот сегодня первый рейс, который довезет наших туристов, наших пассажиров, не только туристов, пассажиров, из Дубая в Минск. Надеюсь, завтра будет рейс, послезавтра… Я не могу сказать, что ситуация налаживается, нет. Но хотя бы чуть-чуть появляются какие-то отдушины», — сказал он.