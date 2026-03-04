Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась заметным снижением ключевых показателей

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 403,51 пункта (0,83%), до отметки 48 501,27 пункта. Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 64,99 пункта (0,94%) и опустился до уровня 6 816,63 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 232,17 пункта (1,02%) и оказался на отметке 22 516,69 пункта.