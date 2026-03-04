Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась заметным снижением ключевых показателей

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись значительным снижением ключевых индексов на 0,8 — 1%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 403,51 пункта (0,83%), до отметки 48 501,27 пункта. Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 64,99 пункта (0,94%) и опустился до уровня 6 816,63 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 232,17 пункта (1,02%) и оказался на отметке 22 516,69 пункта.
Как указывает газета The Wall Street Journal, из-за ближневосточного конфликта игроки на рынке опасаются значительного повышения цен на энергоносители, что в свою очередь может привести к росту инфляции.