Импорт автомобилей из ОАЭ в Россию остановлен

«Почти все поставки из ОАЭ шли через Иран: морем в порт Бендер-Аббас, затем автовозами на север, и далее паромами в Астрахань или Махачкалу. Сейчас, на фоне военных действий и нарушения связи с Ираном, этот маршрут полностью остановлен. Поставщики не могут получить информацию о партиях машин, которые уже находились в пути», — рассказала «Известиям» Франк.