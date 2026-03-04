Импорт автомобилей из ОАЭ в Россию остановлен

На фоне резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке, импортеры приостановили услуги по доставке машин из ОАЭ. Об этом 4 марта «Известиям» рассказала генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк.
В настоявшее время никто не берется прогнозировать сроки возобновления поставок автомобилей из этой страны, отметила она. Основанная проблема заключается не столько в обстрелах Объединенных Арабских Эмиратов, сколько в серьезных логистических трудностях, добавила эксперт.
«Почти все поставки из ОАЭ шли через Иран: морем в порт Бендер-Аббас, затем автовозами на север, и далее паромами в Астрахань или Махачкалу. Сейчас, на фоне военных действий и нарушения связи с Ираном, этот маршрут полностью остановлен. Поставщики не могут получить информацию о партиях машин, которые уже находились в пути», — рассказала «Известиям» Франк.
По ее словам, компании, которые только планировали заняться этим направлением, отказались от этих планов, посчитав риски «зашкаливающими». Импортеры, которые прежде активно доставляли автомобили из Дубая, теперь вынуждены перестраивать логистику, пытаясь перенаправить потоки, например, на Новороссийск в обход Ирана, но это сопряжено с новыми рисками и ростом стоимости, отмечает гендиректор Frank Auto.
«Для нишевых и премиальных моделей это был критически важный и растущий канал. В модельном ряду безусловными хитами были Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Harrier, Nissan Note, Mitsubishi Outlander и Dodge Ram. Таким образом, под ударом оказались фанаты японских внедорожников и американских пикапов: для этих машин Эмираты были главным “окном” на российский рынок», — добавила Франк.
Подробнее о том, как ближневосточный конфликт отразится на российском автомобильном рынке, читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Дубайский шок: поставки машин из ОАЭ в Россию остановлены.