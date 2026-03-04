Ричмонд
Вывозной рейс «Белавиа» прилетел в Минск из ОАЭ

Перелет проходил по безопасному маршруту с дозаправкой в Казахстане, такие меры приняты в связи с закрытием воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Вывозной рейс белорусской авиакомпании «Белавиа» из Дубая успешно приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент Sputnik.

Борт Boeing 737−800 доставил 189 пассажиров, которые ожидали вылета из Эмиратов с 28 февраля.

Самолет приземлился в среду в 2:28 ночи по минскому времени. Пассажиров в аэропорту встретили родные и близкие.

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что вывозной борт следовал по безопасному маршруту, минуя потенциально опасные территории. По пути самолет совершил дозаправку в Актау, после чего направился в Минск.

Авиакомпания дополнительно запланировала вывозные рейсы на 4 и 5 марта на широкофюзеляжных самолетах А330−200. Перелеты из Минска в Дубай будут выполняться без пассажиров.

Ранее в Национальном агентстве по туризму Беларуси сообщили, что в ОАЭ находятся около 2,5 тысячи организованных белорусских туристов.

Это связано с тем, что воздушные пространства ряда государств региона были закрыты в минувшие выходные из-за серии ракетных ударов, которые Израиль и США нанесли и продолжают наносить по Ирану. Конфликт вынудил авиакомпании оперативно менять графики и искать новые безопасные коридоры для полетов.

