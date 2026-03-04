В ГД призвали премировать специалистов-женщин к 8 Марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Праздник 8 Марта — хороший повод для принятия работодателями решений о дополнительном поощрении специалистов-женщин. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя тему сохраняющейся разницы средних зарплат мужчин и женщин.
«Хороший специалист на рынке труда стоит дорого, зарплаты повышать надо всем. И премировать! Особенно женщин — к празднику, к 8 Марта», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что различие в доходах мужчин и женщин связано с разными уровнями зарплат в разных сферах. Это неизбежно, пытаться уравнивать зарплаты в разных отраслях будет «не совсем корректно», уверен Нилов.
«У нас есть сферы, где, наоборот, женщины получают очень высокую зарплату как классные специалисты, она может быть заметно выше, чем в среднем у мужчин, — отметил парламентарий. — Исходя из спроса, исходя из возможностей работодателя, потребности рынка труда, устанавливается такая заработная плата, которая может быть в разы выше средней по экономике в соответствующем регионе».
В свою очередь, например, в сфере ОПК, где в условиях повышенной нагрузки серьезно повысились зарплаты, работают в основном мужчины, добавил Нилов.