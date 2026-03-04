В Омске открыли первый в России молодежный кадровый центр.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко дал старт новому специализированному кадровому центру «Работа молодежи России». Пилотный для страны проект предполагает комплексный подход в проф-ориентации и трудоустройстве подрастающего поколения, включая поддержку, стажировки, сопровождение, в том числе и при запуске собственного дела.
По словам губернатора, создание молодежного центра стало логическим продолжением масштабной модернизации службы занятости региона в рамках президентского национального проекта «Кадры». Все 35 кадровых центров Омской области приведены к единому стандарту и работают под брендом «Работа России». Новый, 36-й центр ориентирован на молодежь как на стратегический кадровый резерв региона.
— Для нас принципиально важно, чтобы молодые люди видели перспективу здесь, в Омской области. Новый кадровый центр — это не просто со-временное пространство, а инструмент закрепления молодежи в родном регионе. Возможность формирования устойчивого кадрового резерва под задачи экономики. Мы выстраиваем систему, при которой выбор профессии, образование, работа объединены в единую понятную траекторию с конкретным результатом, — отметил Виталий Хоценко.
Пространство центра выстроено по принципу одного окна. Разделено на функциональные зоны: выбор профессии, цифровые сервисы, галерея профориентации, территория карьерного роста, пространство смыслов и студия подкаста.
Реализовать проект позволило дополнительное федеральное финансирование в размере 55 миллионов рублей, который Омск получил, пребывая в статусе Молодежной столицы России — 2025. Первый в РФ молодежный центр занятости создан в соответствии с государственными задачами реформы профильной службы.
— Это особенно важно, поскольку молодежь сегодня — ключевой трудовой ресурс. При рекордно низком уровне безработицы и высокой потребности работодателей в кадрах у молодых людей появляются реальные возможности для профессионального роста и карьерного развития, — считает заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий.
Центр сосредоточится на индивидуальном и системном взаимодействии с молодежью. Предполагает организацию практик, наставничества на предприятиях региона. Адаптацию образовательных программ к реальным потребностям рынка. Индивидуальный подбор вакансий. Снижение рисков безработицы.
Тем временем.
В Омской области продолжается реализация кадровой программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ», стартовавшей в прошлом году. Это система по формированию управленческого кадрового резерва, призванная обеспечить участникам возможность профессионального роста и дальнейшего служения региону уже в мирной повестке.
По словам инициатора проекта Виталия Хоценко, в настоящее время участники проходят стажировки в органах государственной и муниципальной власти, а также на предприятиях и в организациях региона. Под руководством наставников они детально изучают вопросы финансово-экономического блока, получают практические навыки и включаются в реальную управленческую работу.
Первого марта стартовал новый образовательный модуль, который позволит участникам программы углубить знания в стратегическом планировании, реализации социально значимых проектов на территории региона, понять алгоритм принятия решений.
Кстати.
Омский кадровый центр также заточен на трудоустройство участников специальной военной операции, вернувшихся домой. В рамках региональной и федеральной ярмарок действуют площадки «Работа для героев». Подходящие вакансии подбирают адресно. Демобилизованные бойцы могут рассчитывать на комплекс услуг, профессиональную психологическую поддержку, социальную адаптацию на рынке труда, бесплатное обучение.
Предприятиям, принимающим в штат вернувшихся бойцов, выплачивают компенсацию затрат на зарплату.
Военнослужащие и члены их семей работают сварщиками, водителями, операторами котельной, охранниками, системными администраторами, педагогами-психологами, логопедами, кадровиками, медсестрами, поварами, косметологами, кассирами, швеями, воспитателями детсада. Трудятся в оборонке, школах, поликлиниках, социальных центрах, на предприятиях сельскохозяйственной и коммунальной отраслей.
По данным регионального минсоцтруда, с 2022 года в Омский кадровый центр обратились 1 179 участников СВО и членов их семей. Трудоустроено 753 человека. В 2026-м центр принял 66 граждан данной категории. И 39 человек, в числе которых 21 боец, уже получили работу.