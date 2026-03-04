В Омске открыли первый в России молодежный кадровый центр.

— Для нас принципиально важно, чтобы молодые люди видели перспективу здесь, в Омской области. Новый кадровый центр — это не просто со-временное пространство, а инструмент закрепления молодежи в родном регионе. Возможность формирования устойчивого кадрового резерва под задачи экономики. Мы выстраиваем систему, при которой выбор профессии, образование, работа объединены в единую понятную траекторию с конкретным результатом, — отметил Виталий Хоценко.