Магазины в Хабаровском крае будут сохранять доступные цены на товары первой необходимости

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что по данным Росстата, цены в Хабаровском крае в январе 2026 года выросли на 1,6% по сравнению с декабрем прошлого года. Сильнее всего подорожали услуги, а продукты питания и непродовольственные товары выросли в цене меньше. При этом годовая инфляция в регионе почти не изменилась и составила 5,2%, что ниже, чем в целом по стране (6,0%).