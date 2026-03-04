Магазины в Хабаровском крае будут сохранять доступные цены на товары первой необходимости

Соглашение о сдерживании роста цен продолжают подписывать торговые организации Хабаровского края. Как напомнили в региональном министерстве промышленности и торговли, документ предполагает, что бизнес выберет механизмы для стабилизации в течение года стоимости ряда продовольственных и непродовольственных товаров. Сегодня к соглашению присоединились немногим более 70 организаций. Это почти 350 магазинов в 14 районах края, в том числе точки крупных торговых сетей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В январе мы заключили соглашения со всеми крупными торговыми сетями, а это почти 250 магазинов. Еще 100 магазинов присоединились к программе в феврале. Работа в данном направлении продолжается, наша задача — охватить максимальное число торговых точек по всей территории края», — рассказала заместитель министр промышленности и торговли края по вопросам развития потребительского рынка Мария Радченко.
Доступность товаров первой необходимости — важный шаг для поддержки людей с разным уровнем доходов, особенно малообеспеченных слоев населения. При этом предприятия торговли самостоятельно определяют перечень товаров, на которые фиксируют либо торговую надбавку от 5 до 15%, либо устанавливают фиксированную цену на определенный период.
В перечень товаров могут быть включены не только социально значимые, но и любые другие, востребованные у населения позиции из того ассортимента, что реализуют торговые предприятия. Это хлеб, крупы, бытовая химия, антисептические средства и ряд других.
«Соглашение о сдерживании цен — это не “заморозка” стоимости продукции. Цены могут меняться, в том числе становиться ниже, в зависимости от, например, сезонного спада стоимости сельскохозяйственной продукции. Мы благодарим бизнес, что он проявляет социальную ответственность и берет на себя обязательства по обеспечению доступности товаров для населения», — отметила Мария Радченко.
Также соглашения по сдерживанию цен помогают стабилизировать рынок.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что по данным Росстата, цены в Хабаровском крае в январе 2026 года выросли на 1,6% по сравнению с декабрем прошлого года. Сильнее всего подорожали услуги, а продукты питания и непродовольственные товары выросли в цене меньше. При этом годовая инфляция в регионе почти не изменилась и составила 5,2%, что ниже, чем в целом по стране (6,0%).