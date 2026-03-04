В Мирном в пригороде Хабаровска продолжается ремонт водовода

В микрорайоне «Солнечный город» села Мирное Хабаровского муниципального района продолжаются работы по восстановлению подачи холодного водоснабжения в жилые дома. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», ограничения подачи воды пока сохраняются.
Люди уже несколько дней остаются без холодной воды. Специалисты провели проверку водозабора и магистрального трубопровода, но утечек не выявили.
Вчера специалисты провели гидропневматическую промывку трех участков магистрального водопровода. После этого вода была подана в жилые дома, однако выяснилось, что водоснабжение отсутствует на верхних этажах в четырех домах из 19.
Сегодня коммунальщики установкой «Посейдон» выполнят прочистку стыковочных швов на участке от водозабора до распределительного узла, а управляющие компании промоют внутридомовые сети и прочистят фильтры грубой очистки.
По информации администрации Хабаровского района, в микрорайоне «Солнечный город» подача холодного водоснабжения ограничена до 16 часов 4 марта.