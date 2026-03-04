Ричмонд
В Мирном в пригороде Хабаровска продолжается ремонт водовода

Холодную воду жителям микрорайона «Солнечный город» обещают вернуть к 16 часам 4 марта.

Источник: Хабаровский край сегодня

В микрорайоне «Солнечный город» села Мирное Хабаровского муниципального района продолжаются работы по восстановлению подачи холодного водоснабжения в жилые дома. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», ограничения подачи воды пока сохраняются.

Люди уже несколько дней остаются без холодной воды. Специалисты провели проверку водозабора и магистрального трубопровода, но утечек не выявили.

Вчера специалисты провели гидропневматическую промывку трех участков магистрального водопровода. После этого вода была подана в жилые дома, однако выяснилось, что водоснабжение отсутствует на верхних этажах в четырех домах из 19.

Сегодня коммунальщики установкой «Посейдон» выполнят прочистку стыковочных швов на участке от водозабора до распределительного узла, а управляющие компании промоют внутридомовые сети и прочистят фильтры грубой очистки.

По информации администрации Хабаровского района, в микрорайоне «Солнечный город» подача холодного водоснабжения ограничена до 16 часов 4 марта.

