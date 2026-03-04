Ричмонд
Бизнес Хабаровского края. Когда работать станет выгодней, чем закрываться

В Хабаровском крае рассмотрели меры поддержки бизнеса из-за увеличения налоговой нагрузки.

Источник: AmurMedia

Поводом послужило повышение базовой ставки НДС и снижение порога выручки, при которой обязательна уплата налога. Для предотвращения закрытия компаний депутаты организовали мониторинг и заявили о готовности внедрить налоговые льготы региона на десятки видов предпринимательской деятельности.

«Рабочие места, зарплаты и устойчивость экономики края: всё это во многом зависит от предпринимателей. А им сейчас непросто — выросла базовая ставка НДС, снизился порог выручки, после которого НДС становится обязательным. Если не подставить плечо вовремя, бизнес начнёт закрываться» — сообщил в Telegram-канале (18+) депутат Государственной Думы РФ Максим Иванов.

Максим Иванов сообщил, что решение проблемы осуществляется совместными усилиями всех заинтересованных сторон. Недавно в Законодательной Думе Хабаровского края прошло обсуждение мер поддержки бизнеса, было принято решение запустить мониторинг ситуации и подтвердить готовность введения региональных льгот, поскольку край обладает возможностями для снижения налоговой нагрузки сразу в десятках отраслей.

Сам Максим Иванов провел встречу с представителями бизнес-сообщества Хабаровска, подчеркнув важность принятия решений не в кабинетах, а в соответствии с логикой Народной программы партии «Единая Россия»: учитывать мнение людей и оперативно реагировать на их потребности.

«Со своей стороны я встретился с предпринимательским сообществом Хабаровска. Ведь важно принять не “кабинетные” решения, а двигаться в логике Народной Программы “Единой России” — слышать людей и отвечать на их запросы», — проинформировал депутат Госдумы.

Также он отметил, что предприниматели предложили свои инициативы, которые совместно с депутатами краевой думы предстоит подробно изучить и включить в рабочую программу. Эти предложения планируется оформить в конкретные краевые законы в кратчайшие сроки.

