В Хабаровском крае создадут мощный промышленный кластер

В Хабаровске на заседании президиума правительства края подвели итоги работы строительного блока в прошлом году. На 2026 год губернатор края Дмитрий Демешин поручил создать в регионе мощный промышленный кластер, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Создание производства цемента, железобетонных изделий, быстровозводимых модульных конструкций позволит уйти от длительных конкурсных процедур, недобросовестных подрядчиков и ускорить темпы строительства.
Благодаря перезагрузке и жесткому губернаторскому контролю строительный блок Хабаровского края стал работать как никогда эффективно. Наметилась тенденция к завершению проблемных объектов — часть уже сданы, по другим есть четкие дорожные карты, соблюдение которых отслеживается Дмитрием Демешиным. В 2025 году завершено строительство 13 проблемных объектов, в том числе лечебный корпус ЦРБ в Николаевске-на-Амуре, детский технопарк «Эвристика», противотуберкулезный диспансер и дамбу Южного округа в Хабаровске.
Вскоре планируется ввести еще 11 объектов — первый этап дамбы, стадион «Авангард» и детский сад № 134 в Комсомольске-на-Амуре, пристройку к школе в Вяземском, насыпь под пункт пропуска на острове Большой Уссурийский, ФАП в селе Уська-Орочская, амбулатории в Лидоге и Найхине, спортивно-досуговый центр и автодорогу по переулку Брянскому в Хабаровске.
Несмотря на очевидные успехи работы обновленного строительного блока, Дмитрий Демешин уверен, что главный вызов для его подчиненных еще впереди. Мало того, что губернатор однозначно требует не почивать на лаврах завершенных строек, а завершить все объекты, считавшиеся ранее проблемными, так и ставит перед строителями амбициозную цель — в течении 2026 года создать на территории региона строительный кластер, который станет ключевым поставщиком материалом на все объекты Хабаровского края.
С этого года министерство строительства края по поручению Дмитрия Демешина будет сопровождать капитальный ремонт объектов краевой собственности. Успех нормализации строительной сфере края — пристальный губернаторский контроль, кадровая перезагрузка и проектный менеджмент. Губернатор в режиме реального времени отслеживает ситуацию по всем проблемным объектам.
