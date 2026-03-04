В Хабаровском крае создадут мощный промышленный кластер

Несмотря на очевидные успехи работы обновленного строительного блока, Дмитрий Демешин уверен, что главный вызов для его подчиненных еще впереди. Мало того, что губернатор однозначно требует не почивать на лаврах завершенных строек, а завершить все объекты, считавшиеся ранее проблемными, так и ставит перед строителями амбициозную цель — в течении 2026 года создать на территории региона строительный кластер, который станет ключевым поставщиком материалом на все объекты Хабаровского края.