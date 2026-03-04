В Новосибирске подешевела аренда однушек и студий

Во Владивостоке, например, однокомнатные квартиры подешевели на 10,8%, до 29,6 тысячи рублей в месяц. В Сочи стоимость аренды снизилась на 8,9%, до 41,9 тысячи рублей, а в Ростове-на-Дону — на 6,5%, до 27,5 тысячи рублей. Рост отмечается в Москве и Санкт-Петербурге. Там аренда жилья подорожала на 3 и 6,6% соответственно.