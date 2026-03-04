В Новосибирске подешевела аренда однушек и студий

Эксперты прогнозируют дополнительное снижение цен на 3% в ближайшие два месяца. По данным ЦИАН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры или студии в Новосибирске в феврале составила 28,4 тысячи рублей в месяц. По мнению экспертов, это предел. Доходы населения не позволяют больших трат.
Во Владивостоке, например, однокомнатные квартиры подешевели на 10,8%, до 29,6 тысячи рублей в месяц. В Сочи стоимость аренды снизилась на 8,9%, до 41,9 тысячи рублей, а в Ростове-на-Дону — на 6,5%, до 27,5 тысячи рублей. Рост отмечается в Москве и Санкт-Петербурге. Там аренда жилья подорожала на 3 и 6,6% соответственно.
Снять однушку в столице можно за 68,9 тысячи рублей, а в северной столице — за 43,4 тысячи рублей. Аналитики уверены, что охлаждение связано с резким увеличением предложения. На конец февраля в 40 крупных городах было доступно 79,4 тысячи арендных квартир, что на 13,8% больше, чем годом ранее.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске снизились спрос и цены на витамины и БАДы.
Татьяна Картавых.