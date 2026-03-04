Стоимость фьючерсов на драгметаллы падает на фоне обострения на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы — платину, палладий, золото и серебро — на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует стремительное снижение в пределах 10% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торговых площадок.
По состоянию на 04:25 мск цена фьючерса на палладий с поставкой в июне 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 701,5 за тройскую унцию (-7,31%), а фьючерс на платину с поставкой в апреле 2026 года снижался на 10,34%, до $2 126 за тройскую унцию.
В то же время стоимость золота с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex составляла $5 161,5 за тройскую унцию (-3,54%), а фьючерс на серебро с поставкой в мае 2026 года находился на уровне $83,6 за тройскую унцию (-6,05%).
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.