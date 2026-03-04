Цены на автомобили могут снизиться в ближайшие годы в Казахстане, заявила эксперт

Цены на автомобили (новые и подержанные) в Казахстане к ноябрю 2025 года выросли на 4,1% в годовом выражении, согласно данным статистики. Эксперты авторынка высказывали мнение, что именно новые автомобили выросли в цене на 11−21% в прошлом году. На 2026 год их прогнозы остаются пессимистичными — специалисты не ожидают снижения стоимости, несмотря на рост предложения и усиление конкуренции.