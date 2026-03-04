Цены на автомобили могут снизиться в ближайшие годы в Казахстане, заявила эксперт

Цены на автомобили (новые и подержанные) в Казахстане к ноябрю 2025 года выросли на 4,1% в годовом выражении, согласно данным статистики. Эксперты авторынка высказывали мнение, что именно новые автомобили выросли в цене на 11−21% в прошлом году. На 2026 год их прогнозы остаются пессимистичными — специалисты не ожидают снижения стоимости, несмотря на рост предложения и усиление конкуренции.
Как сообщает информационно-аналитическое издание AutoReport, ситуация может улучшиться в ближайшие годы за счет увеличения производства автокомпонентов в Казахстане. Президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева заявила о планах по запуску нескольких проектов в сфере производства автокомпонентов на территории страны. Эти проекты уже обсуждаются с производителями и могут быть реализованы в ближайшие годы.
Эксперт указала, что автомобильные компании имеют собственные стратегии локализации, но все они сконцентрированы на одной цели — уменьшении себестоимости производства. В результате покупатели должны увидеть эффект в виде снижения ценников на новые автомобили в Казахстане.
Макашева отметила, что в себестоимости автомобилей значительная часть затрат приходится на логистику. При производстве, например, сидений основной акцент и экономия получаются именно за счет логистики. Поэтому увеличение производства компонентов автомобилей в Казахстане может помочь снизить общую стоимость машин для потребителей в ближайшие годы.