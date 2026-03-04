Редкие металлы Казахстана: где сосредоточены основные ресурсы тантала

Учитывая глобальную технологическую трансформацию, спрос на такие металлы устойчиво сохраняется. В министерстве отмечают, что Казахстан уже входит в число стран, поставляющих тантал на мировой рынок в виде сплавов, изделий и порошков. Это означает, что страна присутствует не только в сырьевом сегменте, но и в части переработки.